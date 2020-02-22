Галерея: нескандинавский интерьер скандинавской квартиры

А затем хозяева дома вместе с дизайнером по крупицам собирали предметы интерьера, чтобы создать поистине уникальное пространство. И нам кажется, у них получилось.

Это очень необычный и красочный интерьер для датской столицы, пропитанной духом скандинавского минимализма. Чего только стоят розовая кухня, роспись на стенах и пестрые ковры! Но зато совершенно точно можно сказать, что у этой квартиры есть настроение и характер, а яркие и необычные детали хочется рассматривать снова и снова!