Много фото ⟩ Новая жизнь старого тренда и секреты его использования

Фотообои могут похвастаться своей многофункциональностью. Они украшают помещение, скрывают недостатки стен и привносят особенный акцент в интерьер. Некоторые рисунки способны выполнить еще одну важную задачу — визуально расширить пространство.

Советы при выборе фотообоев

Правильно подобранные фотообои могут сотворить маленькое чудо и создать оптическую иллюзию простора в комнате. Вот несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при выборе.

1. Поверхность. Глянцевые фотообои с легкостью скроют тесноту в комнате. Такие покрытия работают как зеркало — отражают свет, за счет чего пространство кажется шире. Фактурные фотообои создают глубину изображения, что придает ему объем.

2. Цвет. Здесь действует общее правило: белое визуально расширяет, а черное — сужает. Поэтому светлые стены делают комнату зрительно больше. Таким же свойством обладают нейтральные холодные оттенки — голубой, сиреневый, зеленый. Яркие цвета, наоборот, сужают пространство.

3. Контраст. Сочетание контрастных деталей поможет расширить комнату. Если одну стену оклеить темными фотообоями, а остальные светлыми однотонными обоями, то это как бы вытянет комнату, она будет казаться длиннее.

4. Рисунок. Полосы помогут расширить помещение ввысь или вширь, в зависимости от их направления. Изображения с перспективой создают ощущение широты пространства.

Чтобы добиться максимального эффекта, можно сочетать несколько приемов. Например, глянцевые фотообои светлых тонов прекрасно справятся с задачей по расширению пространства.

Какие сюжеты подходят лучше

Ключевым моментом при выборе увеличивающих фотообоев является рисунок. Можно назвать несколько сюжетов, которые красиво смотрятся и визуально раздвигают стены комнаты.

Урбанистическая тематика

ФОТО: diy.ru

Эти фотообои хорошо впишутся в интерьер современных квартир, оформленных в стиле лофт или модерн. На таких полотнах изображают городские достопримечательности, широкие улицы, мосты. Будет здорово, если на рисунке есть передний и задний план, что придаст еще большую глубину пространству.

Перспектива

ФОТО: diy.ru

Для любителей природы подойдут изображения стремящихся ввысь деревьев или лесных тропинок, бегущих к горизонту. Также хороши морские пейзажи и природные просторы. А для фанатов городской жизни можно подобрать рисунок в уже упомянутом урбанистическом стиле, но с перспективой объектов, например, колоннада здания, уходящая вглубь.

Окна и ступени

ФОТО: diy.ru

Сюда можно отнести рисунки, на которых изображены открытые окна, балконы, веранды или двери, выходящие в сад. Такие фотообои создают ощущение реалистичного продолжения комнаты, а значит, делают ее больше. Еще один полезный сюжет — лестницы и ступени. Они раздвигают пространство по вертикали, и потолки кажутся выше.