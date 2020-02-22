Хамам в подвале и лифт для автомобиля: так выглядит самый дорогой особняк в Лондоне

Площадь особняка — 25 000 квадратных метров. Интерьеры выполнены в классическом стиле, однако в некоторых комнатах встречаются элементы ар-деко. В доме семь спален, столовая, кухня, гостиная с камином, комната для охраны, тренажерный зал, рабочий кабинет, бар и бильярдная.

Мраморные полы украшают стильные узоры, потолки — лепнина, а стены в сдержанных тонах — уютная подсветка, зеркала и картины. Ванные комнаты выполнены из черного мрамора, в них полы с подогревом и декоративные элементы из настоящего золота.

На нижнем этаже здания расположен спа-комплекс с хамамом, бассейном, массажным кабинетом, игровой комнатой с аквариумом и еще одним баром. Автоматический стеклянный лифт в стиле фильмов о Джеймсе Бонде доставит владельца автомобиля в гараж по подземной дороге.

Каждый желающий сможет протестировать элитное жилье, взяв его внаем. Плата составит всего за 173 300 фунтов в месяц, сообщает американское издание Mansion Global.