Водители ополчились на передвижные дорожные камеры

Речь идет о современных полицейских фоторадарах PoliScan FM1. Все используемые 37 устройств оборудованы штативом-треногой. Поэтому в народе их и прозвали треногами.

С помощью лазерных технологий камеры фиксируют превышение максимально разрешенной скорости движения. Стоящие на трех ногах фоторадары зачастую остаются незаметными для водителей, что сильно не нравится последним.

Производящиеся в Германии фоторадары PoliScan FM1 Литва закупает у эстонского предприятия. Так, в прошлом годукамеры слежения за скоростью, на которые было потрачено1,3 млн евро, зафиксировали 10 000 случаев значительного превышения скорости. Половина нарушителей проживает в Каунасе — втором по численности населения городе Литвы — славящемся агрессивной манерой вождения водителей.

В то же время в Вильнюсе движение более плотное. Как показали исследования дорожного движения TomTom, в 2019 году в столице Литвы наблюдались самые большие пробки среди столиц стран Балтии. Среди 190 городов Вильнюс расположился на 24 строчке рейтинга. Таллинн среди городов ЕС оказался на 44-й, а Рига 77-й строчке.

Если говорить языком цифр, это значит, что во время получасовой поездки по Вильнюсу пробки добавляют в утренние часы 20 минут, а вечером 23 минуты, проведенные в пробках. В Таллинне этот показатель составляет от 15 до 18 минут.

Чтобы объехать пробки, литовцы предпочитают сильнее давить на газ, чтобы добраться до нужного места быстрее. Как показало недавнее исследование, около 29 процентов водителей сбавляют скорость лишь в том случае, если известно, что на пути находится дорожная камера. В случае со стационарными камерами это довольно простая задача.

Мобильная камера слежения за скоростью. ФОТО: Vaidas Saldžiunas

Поскольку в прошлом году доля ДТП, произошедших в Литве в связи с превышением скорости, составила 35 процентов, полиция решила пойти на крайние меры и закупить мобильные фоторадары PoliScan FM1.

Несмотря на то, что камеры фиксируют большое количество нарушений, в большинстве случаев наказание за превышение скорости не такое и большое. Например, в случае превышение максимально разрешенной скорости движения до 10 км/ч водителю грозит только строгое предупреждение, если превышение составляет от 11 до 20 км/ч, штраф составит символические 12-30 евро. И только в случае превышения более чем на 50 км/ч водитель может получить штраф от 450 до 550 евро, а также на полгода остаться без прав.

Несмотря на не самые строгие наказания, водители сильно возмущены ситуацией. Начиная с января в соцсети Facebook появилось множество групп, где люди предупреждают друг друга об установленных на дорогах страны мобильных камерах. Некоторые автомобилисты настолько недовольны сложившейся ситуацией, что при любой возможности поливают полицейских грязью, а также высказывают недовольство в связи с использованием передвижных дорожных камер. Похоже, некоторые литовцы считают, что имеют законное право нарушать скоростной режим.

В Литве любят говорить, что в стране три миллиона экспертов в баскетболе, которые знают, как руководить командой. Подобное высказывание применяется и к другим сферам жизни. В связи с появлением новых дорожных камер люди начали шутить, что в стране теперь появились миллионы экспертов в сфере дорожного движения, которые знают правила и законы лучше остальных.

Некоторые считают, что использование мобильных камер слежения за скоростью противоречит закону, поскольку полиция не ставит предупреждающие знаки. В полиции же говорят, что и не должны этого делать, поскольку речь идет не о стационарных камерах.

Водители настолько возмущены сложившейся ситуацией, что устанавливают на дорогах предупреждающие об измерении скорости таблички. Даже несколько депутатов литовского Сейма обратилось в МВД с просьбой обязать полицию предупреждать об измерении скорости.

После продолжительных споров был достигнут компромисс: литовская полиция обнародовала список дорог и шоссе, где будут использоваться мобильные камеры. То есть водители не будут знать точно, где стоит камера, но на указанных в списке дорогах они, скорее всего, сбавят скорость.

В полиции говорят, что штрафование не является самоцелью. Для стражей правопорядка важнее, чтобы люди соблюдали скоростной режим.

В то же время некоторые водители, очевидно, понимают только язык штрафования. Например, в феврале один из водителей ехал по Вильнюсу со скоростью 150 км/ч, хотя максимально разрешенная скорость движения на данном участке составляет 60 км/ч.