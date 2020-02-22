У миллионера остановилось сердце в кресле у стоматолога

Бизнесмен приехал в московскую клинику для лечение зубов. Операция прошла в штатном режиме, однако после ее завершения, когда миллионер попытался встать из стоматологического кресла, ему резко стало плохо.

По данным источника российского издания, сотрудники стоматологии оказали бизнесмену необходимую первую помощь, а после его доставили в одну из московских больниц. Предварительный диагноз - остановка сердца.

В настоящее время бизнесмен находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Издание уточняет, что миллионер является руководителем крупной компании, которая занимается производством и поставками строительных крепежных материалов и работает на рынке с 1996 года. Его фирма представлена в России, Республике Беларусь, СНГ, странах Балтии и Ближнего востока.