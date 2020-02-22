В Таллинне скоро не останется места для строительства частных домов

По данным Земельного департамента, в январе в столице было заключено всего шесть сделок купли-продажи земли для жилищного строительства при средней цене за квадратный метр - 158 евро.

Статистика прошлого года не лучше - в 2019 году в Таллинне было совершено только 138 сделок с незастроенными земельными участками, при этом средняя цена квадратного метра за год выросла более чем на двадцать процентов - из-за высокого спроса.

В прошлом году участок для строительства частного дома площадью около 2000 м2 стоил в столице в среднем 252 000 евро.

«Таллинн, несомненно, является привлекательным местом для жизни, но из-за нехватки участков и их высокой цены эпицентр продаж земли для частной застройки переместился в волости и поселки, прилегающие к городу. В прошлом году в Харьюмаа было совершено почти 800 сделок с незастроенными земельными участками, так что активность сделок в этом сегменте в несколько раз выше, чем в столице», - комментирует руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, десять лет назад основной проблемой домов, построенных на бывших пустырях, было наличие необходимой инфраструктуры, но к настоящему времени власти Харьюмаа уже поняли, что строительство новых поселений должно сопровождаться немедленным строительством трасс и улиц, детских садов и школ, а также прокладкой маршрутов общественного транспорта.