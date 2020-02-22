Компания Huawei уверена в своей победе в сражении с Google

Чжао Мин, президент Honor, в ходе свежего интервью заявил, что в конечном итоге сервисы Huawei Mobile Services опередят Google Mobile Services и станут глобальной экосистемой. Правда он не уточнил, станет ли решение Huawei первым по количество пользователей, разработчиков или числу приложений и сервисов в App Gallery. Вероятно, по всем этим пунктам.

Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун заявил, что компания приложит в этом году все усилия для создания новой экосистемы Huawei Mobile Services и быстрой популяризации операционной системы Harmony OS.

Европейские руководители Huawei также подтвердили, что даже если в будущем США снимут торговые ограничения, то Huawei никогда больше не будет использовать сервисы Google Mobile Services.