Компания Huawei уверена в своей победе в сражении с Google

Компания Huawei подтвердила, что мировая презентация смартфона Honor V30, который вышел в конце года в Китае, состоится 24 февраля этого года. Новинка будет поставляться без приложений Google, вместо которых смартфон получит набор сервисов и приложений HMS (Huawei Mobile Services), а также фирменный магазин приложений App Gallery, сообщает Ixbt.com.
Чжао Мин, президент Honor, в ходе свежего интервью заявил, что в конечном итоге сервисы Huawei Mobile Services опередят Google Mobile Services и станут глобальной экосистемой. Правда он не уточнил, станет ли решение Huawei первым по количество пользователей, разработчиков или числу приложений и сервисов в App Gallery. Вероятно, по всем этим пунктам.
Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун заявил, что компания приложит в этом году все усилия для создания новой экосистемы Huawei Mobile Services и быстрой популяризации операционной системы Harmony OS.
Европейские руководители Huawei также подтвердили, что даже если в будущем США снимут торговые ограничения, то Huawei никогда больше не будет использовать сервисы Google Mobile Services.
23 февраля состоится презентация компании Huawei, в ходе которой будет показан новый сгибающийся смартфон Huawei Mate Xs и представлены другие новинки.