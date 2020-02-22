Сб, 22.02.2020
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Финляндия примет 175 беженцев

Дети из Сирии в лагере для беженцев в Греции.

ФОТО: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS

В первую очередь финны готовы приютить детей и семьи с одним родителем из Сирии и Афганистана, сообщает Yle.

Правительство Финляндии достигло согласия в вопросе по оказанию помощи просителям убежища, находящимся на побережье Средиземного моря.

Как сообщает министерство внутренних дел Финляндии, страна готова принять не более 175 просителей убежища из Греции, Кипра, Мальты и Италии.

В первую очередь, финны позаботятся о наиболее уязвимых беженцах, таких как несовершеннолетние и семьи с одним родителем, приехавшие из стран с низким уровнем безопасности, как Сирия и Афганистан.

Ситуация с просителями убежища на юге Европы плачевная. В одной только Греции насчитывается несколько тысяч детей, приехавших в Европу без родителей.

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