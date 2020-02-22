Финляндия примет 175 беженцев

В первую очередь финны готовы приютить детей и семьи с одним родителем из Сирии и Афганистана, сообщает Yle.
Правительство Финляндии достигло согласия в вопросе по оказанию помощи просителям убежища, находящимся на побережье Средиземного моря.
Как сообщает министерство внутренних дел Финляндии, страна готова принять не более 175 просителей убежища из Греции, Кипра, Мальты и Италии.
В первую очередь, финны позаботятся о наиболее уязвимых беженцах, таких как несовершеннолетние и семьи с одним родителем, приехавшие из стран с низким уровнем безопасности, как Сирия и Афганистан.
Ситуация с просителями убежища на юге Европы плачевная. В одной только Греции насчитывается несколько тысяч детей, приехавших в Европу без родителей.