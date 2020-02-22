В ногу со временем: на виадуке Рокка аль Маре появится необычное освещение

В будущем подобное современное освещение планируется создать и на обоих туннелях возле виадука.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, круговая развязка Хааберсти –важный транспортный узел, которым ежедневно пользуются как таллиннцы, так и гости столицы. «Рад, что получивший официальное название виадук Рокка аль Маре теперь получит и современное освещение, которое даст перекрестку новый облик и добавит красок. Уже совсем скоро Хааберсти тоже сможет отреагировать посредством света на различные даты или памятные события и осветить виадук в зависимости от этого», - сказал Ханимяги.

В проведенном по заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей среды конкурсе идей, лучшей признали идею освещения инженерного бюро Delta-E. К работам по созданию декоративного освещения на виадуке Рокка аль Маре, которые выполняются по заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей, приступили в последние дни января.