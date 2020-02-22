В Эстонии объявлена угроза наводнения: спасатели обратились к местным жителям

В Пярну уровень воды к 20 часам вечера может вырасти до 180-200 см (критическая отметка + 180 см), в Вяйгамери и Хаапсалу — до 170 см (критическая отметка + 160 см), на побережье островов повышение уровня воды будет небольшим, но ожидается, что максимум будет поздним вечером или в полночь 23 февраля, достигнув в Курессааре примерно 110-120 см выше среднего при критическом пределе в +170 см.

В Пярну сосредоточен региональный штаб для отслеживания ситуации и при необходимости принятия решения для разрешения проблем. В основном в опасности пярнуская прибрежная зона, а также территории возле рек, окрестности маленькой бухты в Хаапсалу и порт Рохукюла.

Спасатели рекомендуют людям припарковать автомобили подальше от опасных зон, а также запастись едой и питьевой водой. Также надо зарядить телефоны и следить за прогнозом погоды.

«Просим избегать передвижений в опасных зонах, чтобы не подвергать себя опасности. Пярнуская горуправа установит в пляжной зоне знаки ограничения передвижения, просим их придерживаться, - обращается к местным жителям Спасательный департамент. - Следует держаться подальше от оборванных линий электропередач и сообщать о них в Elektrilevi по номеру 1343. В случае человеческих травм или представляющих прямую опасность разрушений, звоните на номер экстренной помощи 112».

В видео Спасательного департамента и Министерства окружающей среды показано, как уровень воды в критическую отметку + 180 см и более выглядит на пярнуской улице.