В Эстонии объявлена угроза наводнения: спасатели обратились к местным жителям

По данным Службы погоды Эстонии, на западе страны уровень воды поднимется до критической отметки.
В Пярну уровень воды к 20 часам вечера может вырасти до 180-200 см (критическая отметка + 180 см), в Вяйгамери и Хаапсалу — до 170 см (критическая отметка + 160 см), на побережье островов повышение уровня воды будет небольшим, но ожидается, что максимум будет поздним вечером или в полночь 23 февраля, достигнув в Курессааре примерно 110-120 см выше среднего при критическом пределе в +170 см.
В Пярну сосредоточен региональный штаб для отслеживания ситуации и при необходимости принятия решения для разрешения проблем. В основном в опасности пярнуская прибрежная зона, а также территории возле рек, окрестности маленькой бухты в Хаапсалу и порт Рохукюла.
Спасатели рекомендуют людям припарковать автомобили подальше от опасных зон, а также запастись едой и питьевой водой. Также надо зарядить телефоны и следить за прогнозом погоды.
«Просим избегать передвижений в опасных зонах, чтобы не подвергать себя опасности. Пярнуская горуправа установит в пляжной зоне знаки ограничения передвижения, просим их придерживаться, - обращается к местным жителям Спасательный департамент. - Следует держаться подальше от оборванных линий электропередач и сообщать о них в Elektrilevi по номеру 1343. В случае человеческих травм или представляющих прямую опасность разрушений, звоните на номер экстренной помощи 112».
В видео Спасательного департамента и Министерства окружающей среды показано, как уровень воды в критическую отметку + 180 см и более выглядит на пярнуской улице.
Как действовать, если вы получили предостережение о наводнении
- Следите за информацией, передаваемой через официальные информационные каналы, и соблюдайте правила поведения.
- Определите, находится ли ваш дом или ваше место жительства в опасности. Информацию об уровне воды в режиме реального времени вы можете получить на сайте Государственной метеорологической службы:
- реки и озера: ilmateenistus.ee/siseveed/vaatlusandmed/kaart/;
- море: ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/kogu-rannik/kaart/;
- прогноз уровня речной и морской воды: ilmateenistus.ee/siseveed/hudroloogiline-prognoos/ и on-line.msi.ttu.ee/meretase/.
- Будьте готовы к возможным перебоям в электроснабжении и перекрытию дорог.
- Зарядите мобильный телефон и аккумуляторный банк полностью, запаситесь питьевой водой, продовольствием и автомобильным топливом.
- Убедитесь, что у вас есть фонарик и радиоприемник на батарейках, а также имеется запас батареек.
- При необходимости постройте плотины для защиты своего жилья (например, установите мешки с песком перед дверями и окнами).
- По возможности закройте отверстия канализационных труб и отверстия, связанные с иными коммуникациями.
- Отключите электричество, если есть опасность того, что вода дойдет до электрической системы, а также если вы выходите из дома.
- Разместите домашнее имущество и химикаты, служащие причиной загрязнения (топливо, моющие средства и т. п.), повыше от поверхности земли, чтобы избежать их контакта с водой.
- Соберите вокруг здания те предметы, которые могут быть унесены водой.
- Если прогнозируемый подъем уровня воды угрожает вашему жилью, приготовьтесь его покинуть, прежде чем вода затопит территорию.
- Следуйте распоряжениям, отдаваемым при эвакуации.
- Будьте готовы к эвакуации даже в том случае, если прогнозируемый рост уровня воды не угрожает вашему жилью, поскольку погодные условия могут измениться. Упакуйте необходимые средства для эвакуации.
- Не оставляйте домашних животных, находящихся на улице, в зоне наводнения.
Как действовать во время наводнения
- Следите за каналами официальной информации и соблюдайте сообщаемые правила поведения.
- Эвакуируйтесь, прежде чем территория затопления расширится до вашего дома. Для ухода используйте пути, до которых вода не дошла.
- Если вода неожиданно проникнет в здание, перейдите на верхний этаж. Возьмите с собой всё необходимое: телефон, радиоприемник, одеяла, медикаменты, пищевые продукты и чистую питьевую воду.
- Не передвигайтесь по затопленной области.
- Если вам нужна помощь, позвоните на номер экстренной помощи 112, а также обеспечьте спасателям видимость и слышимость своего расположения.
- Постарайтесь не соприкасаться с водой, проникшей в дом.
- Если вы вынуждены проходить через воду, то для измерения глубины воды и нахождения безопасного пути используйте палку или ветку.
- Если в воде из-под ног уходит поверхность земли и вы рискуете утонуть, не барахтайтесь, а попытайтесь плыть на спине к зданиям, деревьям или на более мелкое место.