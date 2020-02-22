Глава Ryanair призвал усилить контроль мужчин-мусульман в аэропортах

"Кто такие террористы? Это, по всей видимости, мужчины, путешествующие в одиночку", - считает глава Ryanair. При этом он отметил, что те, кто отправляются в поездку целыми семьями с детьми, опасности не представляют.

Заявление О'Лири осудили ряд организаций, а также член парламента Великобритании от Лейбористской партии Халед Махмуд. Он считает, что глава Ryanair имеет ограниченный кругозор и поощряет расизм.