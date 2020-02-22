Тайсон Фьюри оказался почти на 20 килограммов тяжелее Деонтея Уайлдера

Ранним воскресным утром (по таллиннскому времени) в Лас-Вегасе состоится долгожданный боксерский поединок, в котором сойдутся чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри из Великобритании, пишет Newsru.com.
В преддверии боя спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания. Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 кг), а масса Тайсона Фьюри оказалась на 19,4 кг больше - 273 фунта (123,8 кг).
"Меня не беспокоит вес Тайсона Фьюри. Я всегда дрался с большими парнями, которые были больше меня. Это в итоге только замедлит Фьюри. Если он навалится на меня весом, просто буду бить его. Пусть выходит на ринг. Не волнуюсь из-за его веса", - приводит слова американца BoxingScene.
Это будет второе противостояние Уайлдера и Фьюри. Впервые боксеры встретились в декабре 2018 года, тогда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.
🔰 WE HAVE A FIGHT! 🔰@bronzebomber 231 lbs.@gypsyking101 273 lbs.#WBC #CONQUEReverything #Boxing #WilderFury2 pic.twitter.com/m9aKpLT37m— World Boxing Council (@WBCBoxing) February 22, 2020
В активе Уайлдера 42 победы (41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе, у Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 боях.