Сб, 22.02.2020
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Тайсон Фьюри оказался почти на 20 килограммов тяжелее Деонтея Уайлдера

Тайсон Фьюри.

ФОТО: Joe Camporeale/USA Today Sports

Ранним воскресным утром (по таллиннскому времени) в Лас-Вегасе состоится долгожданный боксерский поединок, в котором сойдутся чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри из Великобритании, пишет Newsru.com.

В преддверии боя спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания. Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 кг), а масса Тайсона Фьюри оказалась на 19,4 кг больше - 273 фунта (123,8 кг).

"Меня не беспокоит вес Тайсона Фьюри. Я всегда дрался с большими парнями, которые были больше меня. Это в итоге только замедлит Фьюри. Если он навалится на меня весом, просто буду бить его. Пусть выходит на ринг. Не волнуюсь из-за его веса", - приводит слова американца BoxingScene.

Это будет второе противостояние Уайлдера и Фьюри. Впервые боксеры встретились в декабре 2018 года, тогда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.

В активе Уайлдера 42 победы (41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе, у Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 боях.

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