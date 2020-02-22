Тайсон Фьюри оказался почти на 20 килограммов тяжелее Деонтея Уайлдера

"Меня не беспокоит вес Тайсона Фьюри. Я всегда дрался с большими парнями, которые были больше меня. Это в итоге только замедлит Фьюри. Если он навалится на меня весом, просто буду бить его. Пусть выходит на ринг. Не волнуюсь из-за его веса", - приводит слова американца BoxingScene .