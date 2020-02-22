Департамент окружающей среды собирает фотографии загрязнений водоемов в Ида-Вирумаа

"Река, отравленная остатками сланцевой промышленности или лосось, пойманный браконьером, может показаться не лучшим моментом для фотосъемки", - сказала руководитель конкурса Лийзи Маритс, добавив, что цель конкурса - показать следы человеческой деятельности.

Их можно отправить по адресу: foto@keskkonnaamet.ee не позднее 1 ноября 2020 года. Необходимо указать название, время и место съемки, имя и возраст автора и контактные данные.