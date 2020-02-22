Сб, 22.02.2020
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  • Департамент окружающей среды собирает фотографии загрязнений водоемов в Ида-Вирумаа

Департамент окружающей среды собирает фотографии загрязнений водоемов в Ида-Вирумаа

Морской вид из Нарва-Йыэсуу на городской силуэт Силламяэ.

ФОТО: Илья Смирнов

Департамент окружающей среды решил провести фотоконкурс на тему загрязнения водоемов Ида-Вирумаа. Участниками фотоконкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет, передает Rus.ERR.

"Река, отравленная остатками сланцевой промышленности или лосось, пойманный браконьером, может показаться не лучшим моментом для фотосъемки", - сказала руководитель конкурса Лийзи Маритс, добавив, что цель конкурса - показать следы человеческой деятельности.

Их можно отправить по адресу: foto@keskkonnaamet.ee не позднее 1 ноября 2020 года. Необходимо указать название, время и место съемки, имя и возраст автора и контактные данные.

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