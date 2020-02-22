Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит

Несмотря на то, что многие модели смартфонов Samsung производятся во Вьетнаме, складные модели по-прежнему изготавливаются в Южной Корее. Как сообщают местные СМИ, сотрудники, вступившие в контакт с зараженным, помещены на карантин. Доступ на скомпрометированный этаж закрыт до 25 февраля. Остальные сотрудники завода проинформированы специальной группой реагирования на чрезвычайные ситуации, а сама компания предпринимает дополнительные шаги по стерилизации рабочего места.

В качестве меры предосторожности Samsung предписала рабочим носить личные маски, когда они вернутся на работу в понедельник. Компания также рекомендовала сотрудникам воздерживаться от поездок внутри страны и использовать видеоконференции вместо проведения личных встреч.