Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит

Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Эти модели производятся на одном заводе в Южной Корее. Поскольку на фабрике был выявлен зараженный сотрудник, предприятие пришлось закрыть до понедельника, 24 февраля, пишет Ixbt.com.
Несмотря на то, что многие модели смартфонов Samsung производятся во Вьетнаме, складные модели по-прежнему изготавливаются в Южной Корее. Как сообщают местные СМИ, сотрудники, вступившие в контакт с зараженным, помещены на карантин. Доступ на скомпрометированный этаж закрыт до 25 февраля. Остальные сотрудники завода проинформированы специальной группой реагирования на чрезвычайные ситуации, а сама компания предпринимает дополнительные шаги по стерилизации рабочего места.
В качестве меры предосторожности Samsung предписала рабочим носить личные маски, когда они вернутся на работу в понедельник. Компания также рекомендовала сотрудникам воздерживаться от поездок внутри страны и использовать видеоконференции вместо проведения личных встреч.
В компании считают, что остановка фабрики если и повлияет на производство смартфонов, то минимально. Однако все может оказаться не так радужно, особенно в случае с Galaxy Z Flip. Аппарат, по сути, только поступил в продажу и практически сразу стал дефицитом. В таком случае любая длительная остановка завода сильно затруднит усилия Samsung предложить адекватный объем складских запасов, чтобы удовлетворить высокий спрос.