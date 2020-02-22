Тысячи жителей Эстонии остались без электричества

Во всей Эстонии по состоянию на 14:20 без электричества остались 3316 клиентов Elektrilevi: на Сааремаа — 1116, в Пярнумаа — 533, в Харьюмаа — 522, в Вильяндимаа — 487 , в Йыгевамаа — 431, в Рапламаа — 113, в Ярвамаа — 72, на Хийумаа — 27, в Ляэне-Вирумаа — 13 и в Тартумаа — 2.

Больше всего сбоев в подаче электричества на Сааремаа и в Пярнумаа. ФОТО: Erakogu.

В субботу Эстония оказалась на юго-восточной периферии активнейшего циклона, что вновь вызвало у нас очень сильный шторм и интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Спасатели призывают быть готовыми к возможным перебоям в электроснабжении и перекрытию дорог.