Тысячи жителей Эстонии остались без электричества

По данным Elektrilevi, сегодня, 22 февраля, около 14 часов по всей Эстонии без электричества остались более 3000 клиентов.
Во всей Эстонии по состоянию на 14:20 без электричества остались 3316 клиентов Elektrilevi: на Сааремаа — 1116, в Пярнумаа — 533, в Харьюмаа — 522, в Вильяндимаа — 487 , в Йыгевамаа — 431, в Рапламаа — 113, в Ярвамаа — 72, на Хийумаа — 27, в Ляэне-Вирумаа — 13 и в Тартумаа — 2.
В субботу Эстония оказалась на юго-восточной периферии активнейшего циклона, что вновь вызвало у нас очень сильный шторм и интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Спасатели призывают быть готовыми к возможным перебоям в электроснабжении и перекрытию дорог.
Также на западе Эстонии объявлена угроза наводнения. Подробнее читайте здесь.