Сб, 22.02.2020
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Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону

Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону.

ФОТО: Matthias Schrader/AP

Сборная Норвегии по биатлону завоевала золото в женской эстафете (4х6 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Дистанцию норвежская команда, в составе которой выступили Сюнневе Сулемдаль, Инград Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд, преодолела за 1 час 7 минут 5,7 секунды. На ее счету девять промахов и один штрафной круг.

Второе место с отставанием в 10,7 секунды заняла Германия (девять промахов). Бронзу завоевала Украина, отставшая от Норвегии на 18,4 секунды (восемь промахов).

Сборная России финишировала восьмой, уступив 1 минуту 2,6 секунды. На счету россиянок 11 промахов и один штрафной круг. За отечественную команду выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

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