Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону.

Дистанцию норвежская команда, в составе которой выступили Сюнневе Сулемдаль, Инград Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд, преодолела за 1 час 7 минут 5,7 секунды. На ее счету девять промахов и один штрафной круг.

Второе место с отставанием в 10,7 секунды заняла Германия (девять промахов). Бронзу завоевала Украина, отставшая от Норвегии на 18,4 секунды (восемь промахов).