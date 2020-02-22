Сб, 22.02.2020
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Фото ⟩ Нелегал пытался вплавь добраться до Эстонии

ФОТО: Идаская префектура

Идаская префектура на своей странице в Facebook опубликовала реальные истории о попытках нелегального пересечения государственной границы.

В прошлом году Идаская префектура зафиксировали семь попыток пересечь государственную границу с целью нелегальной миграции. «Люди перебирались вплавь, пешком и использовали наводные средства, чтобы попасть как в Эстонию так и в Россию, - пишет Идаская префектура в соцсетях. - Самые опасные именно те случаи, когда пытаются переплыть реку. Нарова - река с быстрым течением, водоворотами и вода в ней холодная даже в жаркие летние дни».

История о мужчинах, которые повеселились в России и решили после этого попасть в Европу

Гости из Ближнего Востока приехали в Москву в прицепе грузовика. Из Москвы они добрались уже на машине в Санкт-Петрбург, заплатив местному таджику 10000 рублей. Насладившись красотами Петербурга, они отправились на другой машине в Сланцы. «По дороге они зашли в магазин, где купили надувную лодку оранжевого цвета. Но так как лодка была яркого цвета, мужчины решили ее замаскировать и для этого купили пакеты для мусора черного цвета, и клейкую ленту», - рассказывает Идаская префектура.

ФОТО: Идаская префектура

Двое искателей приключений передвигались через лес к Нарове. Здесь они провели, как минимум сутки. Они преобразили лодку и наблюдали за режимом и маршрутом работы пограничников России и Эстонии.

23 августа мужчины уже почти было причалили к берегу Эстонии, но на этом их путь был окончен, так как патруль их задержал.

История, которая могла завершиться очень плачевно

2 июля сотрудники Идаской префектуры, которые патрулировали на катере в Нарва-Йыэсуу, заметил еле плывущего мужчину: он пересек контрольную линию из России в Эстонию. Позже выяснилось, что он 1988 года рождения. Пограничники подняли его на катер. Он был очень уставшим и еле-еле говорил.

«У него был с собой пластиковый пакет, в котором были одежда, предметы гигиены и еда. По его словам, он хотел попасть через Эстонию во Францию», - пишет в соцсетях Идаская префектура.

Сначала задержанный пытался обмануть пограничников. Он сочинил про возраст, омолодив себя на пять лет, и утверждал, что он добрался на поезде из Москвы в Петербург, после чего шел пешком в течение двух дней до Ивангорода, откуда продолжил путь вплавь. Пограничники проверили эти данные. После того, как выяснилось, что все это выдумка, задержанного передали пограничникам России.

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