Галерея ⟩ Таллинн хочет восстановить территорию кладбища и часовню, возведенную в память о солдатах Северо-Западной армии

Коплиский кладбищенский парк много лет хранит свою скорбную тайну: место отдыха горожан, электростанция и другие сооружения построены на месте захоронения сотен и тысяч людей. Одна из его частей век назад была отдана бойцам Северо-Западной армии, в нечеловеческих условиях умиравших от ран и тифа. После войны эту часть кладбища было приказано сровнять с землей и сделать все, чтобы место даже не напоминало о том, что там покоятся люди, оказавшие сопротивление Советской власти.

«XX век ознаменовался многими трагическими событиями, а его начало – революцией, уничтожившей Империю», - сказал Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений. Но, уничтожив кладбище и разрушив установленную рядом с ним православную часовню, большевики не смогли уничтожить память. В 1992 году на месте захоронения активистами-добровольцами был установлен памятный камень и посажен дубок, а в 2020 году теперь уже власти Таллинна поддержали начинание и приняли решение вернуть этому месту статус и значение.

«Сейчас эта земля находится в частных руках и не имеет никакого статуса, но мы будем добиваться того, чтобы территория была признана кладбищем, что убережет ее в будущем от застройски», - сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

О печальной истории Северо-Западной армии под командованием генерала Николая Юденича и ее связи с Эстонией сегодня говорят все больше и все чаще. Историки, краеведы и люди интересующиеся подняли огромное количество исторической информации, хорошо иллюстрирующей не только, скажем так, не самое порядочное отношение к солдатам Юденича, но и страшный конец тысяч белогвардейцев, потерпевших поражение у себя на родине, в России, и брошенных умирать от болезней, голода и холода в Эстонской Республике, в создание которой они тоже внесли значительный вклад.

Завтра Эстонская Республика будет отмечать 102-ю годовщину своего создания. Факт, что созданию самостоятельного государства способствовало подписание Тартуского мирного договора с ленинской Россией. До того Эстония сражалась с немцами в Освободительной войне. Оба эти исторические события легли в основу создания нашей страны, и стали началом конца армии Юденича.

Исторически доказано, что Северо-Западная армия принимала активное участие в Освободительной войне. Армию создавали для борьбы с Советской властью, но неудачи под Петроградом и внутренние противоречия заставили солдат и примкнувшим к ним беженцам отступать в Эстонию, продолжая биться с красными и помогая эстонцам в сопротивлении немцам. По некоторым оценкам, на территорию Эстонии пришли около 50 000 человек – солдаты и примкнувшие к ним беженцы из числа гражданского населения.