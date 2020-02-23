Галерея ⟩ Таллинн хочет восстановить территорию кладбища и часовню, возведенную в память о солдатах Северо-Западной армии

«Миром управляют две силы: военная и духовная, и именно духовная, в конце концов, побеждает», - привел слова Наполеона главный капеллан Сил обороны Эстонии Густав Кутсар. В воскресенье на месте, где сто лет назад бойцы Северо-Западной армии хоронили боевых товарищей и ушедших вместе с ними гражданских жителей России, прошла поминальная церемония.
Коплиский кладбищенский парк много лет хранит свою скорбную тайну: место отдыха горожан, электростанция и другие сооружения построены на месте захоронения сотен и тысяч людей. Одна из его частей век назад была отдана бойцам Северо-Западной армии, в нечеловеческих условиях умиравших от ран и тифа. После войны эту часть кладбища было приказано сровнять с землей и сделать все, чтобы место даже не напоминало о том, что там покоятся люди, оказавшие сопротивление Советской власти.
«XX век ознаменовался многими трагическими событиями, а его начало – революцией, уничтожившей Империю», - сказал Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений. Но, уничтожив кладбище и разрушив установленную рядом с ним православную часовню, большевики не смогли уничтожить память. В 1992 году на месте захоронения активистами-добровольцами был установлен памятный камень и посажен дубок, а в 2020 году теперь уже власти Таллинна поддержали начинание и приняли решение вернуть этому месту статус и значение.
«Сейчас эта земля находится в частных руках и не имеет никакого статуса, но мы будем добиваться того, чтобы территория была признана кладбищем, что убережет ее в будущем от застройски», - сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.
О печальной истории Северо-Западной армии под командованием генерала Николая Юденича и ее связи с Эстонией сегодня говорят все больше и все чаще. Историки, краеведы и люди интересующиеся подняли огромное количество исторической информации, хорошо иллюстрирующей не только, скажем так, не самое порядочное отношение к солдатам Юденича, но и страшный конец тысяч белогвардейцев, потерпевших поражение у себя на родине, в России, и брошенных умирать от болезней, голода и холода в Эстонской Республике, в создание которой они тоже внесли значительный вклад.
Завтра Эстонская Республика будет отмечать 102-ю годовщину своего создания. Факт, что созданию самостоятельного государства способствовало подписание Тартуского мирного договора с ленинской Россией. До того Эстония сражалась с немцами в Освободительной войне. Оба эти исторические события легли в основу создания нашей страны, и стали началом конца армии Юденича.
Исторически доказано, что Северо-Западная армия принимала активное участие в Освободительной войне. Армию создавали для борьбы с Советской властью, но неудачи под Петроградом и внутренние противоречия заставили солдат и примкнувшим к ним беженцам отступать в Эстонию, продолжая биться с красными и помогая эстонцам в сопротивлении немцам. По некоторым оценкам, на территорию Эстонии пришли около 50 000 человек – солдаты и примкнувшие к ним беженцы из числа гражданского населения.
В ноябре 1919 года эстонские власти дали разрешение отступающим подразделениям Северо-Западной армии, членам семей военных и беженцам на переход через реку в Эстонию. Историк Яак Вальге описывает, что на территории Эстонии этим тысячам людей были выделены места для пребывания в безлюдных лесных зонах. Среди отступавших были раненые. Температура была -20 С. Зимней одежды не имелось. Людям посоветовали начать строить в лесу землянки, но инструментов для этого не нашлось.
Заключение Тартуского мирного договора фактически стало смертным приговором Северо-Западной армии. По оценкам историков, уничтожение представлявшего угрозу для большевиков воинского формирования могло быть одним из условий заключения мира. Эстонские власти не только оставили своих союзников в беспомощном состоянии, но и контролировали процесс разоружения и ликвидации.
Часть Северо-Западной армии осталась под Нарвой, часть переместилась в Таллинн - временным местом проживания стал Копли. Голод, холод, антисанитария и принесенный с собой из России тиф убили сотни и тысячи людей. Земельный участок на южной стороне кладбища в Копли, между нынешним Кладбищенским парком в Копли и улицей Пельгуранна, был выделен для захоронения солдат Северо-Западной армии. Сколько точно людей похоронено в Копли, неизвестно.
По оценке руководителя Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии профессора Юрия Павловича Мальцева, который долгие годы посвятил исследованиям истории Северо-Западной армии, последний покой там нашли около 700 человек (хоронили траншейным методом). Одна из табличек, спасенных из разрушенной часовни (сейчас находится в храме святителя Николая в Копли), насчитывает около 150 имен, при этом упоминается, что среди похороненных имели и неизвестные. Информации о том, была ли табличка одна, или их было несколько, нет.
В 1936 году на месте захоронения была построена православная часовня, автором архитектурной идеи стал известный архитектор Александр Владовский – его уму принадлежат также Нарвская мануфактура, Церковь Николая Чудотворца в Копли и др.
В 1946 году часовня была снесена, кладбище сровняли с землей и на костях северозападников построили электростанцию. От тех времен осталась только оскверненная после войны, но спасенная и отреставрированная в 2013 году икона святого Георгия. Сейчас она хранится в коплиском храме, радуя прихожан. И табличка на 150 имен.
Восстановление иконы занимались лучшие художники-реставраторы Александр и Елена Юрьевы. «Мы сделали несколько работ, Департамент охраны памятников старины так растрогался, что поинтересовался, не хотим ли мы сделать что-то еще, - рассказала Елена Юрьева. – Наш батюшка указал на огромную икону, стоявшую у стены и загораживавшую окно».
По словам Юрьевых, сначала решение их испугало: «Темное помещение, почти черная икона – невозможно было даже разобрать, что на ней изображено. Кроме того, она была в ужасном состоянии: часто получается так, что тот, кто пытается спасти, наносит таким вещам еще больший вред. Если вандалы стреляли в икону и били ее прикладами, то доброхоты, сколачивали разбитые фанерки новыми фанерками, вбивали гвозди прямо в полотно. После был нанесен грунт, поверх которого положили новую краску».
«Снимали слой за слоем, пока не дошли до основного рисунка, - рассказал Александр Юрьев. – Сохранилось фото часовни снаружи, но нет ни одного фото внутри, как выглядела икона, мы не знали, пока не добрались до нижнего слоя».
Кстати, о том, как часовня выглядела изнутри, все же известно – это подробно описано в летописной книге коплиского храма, по ней и будут восстанавливать сооружение, свое место в котором займет и вернувшаяся к жизни икона Георгия Победоносца.