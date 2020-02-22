Google обвинили в слежке за школьниками

Сама Google обвинения отрицает и называет их неверными. Прокурор же настаивает, что компания при сборе информации не получила согласие родителей детей младше 13 лет. Данные школьников использовались для коммерческих целей, при этом Google нарушала Закон о защите конфиденциальности детей в интернете.