Google обвинили в слежке за школьниками

Генеральный прокурор американского штата Нью-Мексико обвинил Google в слежке за школьниками. Он считает, что компания незаконно собирала данные детей, и судится с нею.
Обвинитель утверждает, что Google собирала данные о том, какие сайты посещают ученики школ, какие пароли используют, какие видео смотрят. Кроме того, компания якобы знала списки контактов школьников и другую информацию, пишет Ferra. Сбор данных шёл на ноутбуках Google Chromebook и с помощью облачных сервисов G Suite, которые предлагаются бесплатно более чем 60% учащихся в Нью-Мексико.
Сама Google обвинения отрицает и называет их неверными. Прокурор же настаивает, что компания при сборе информации не получила согласие родителей детей младше 13 лет. Данные школьников использовались для коммерческих целей, при этом Google нарушала Закон о защите конфиденциальности детей в интернете.