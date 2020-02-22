Один из самых известных баскетбольных судей оказался в больнице после нападения неизвестных

На арбитров напали, когда они находились в такси и возвращались в отель после игры в пятницу вечером. Неизвестные на мотоцикле разбили окно машины, из-за чего 54-летний итальянский судья Луиджи Ламоника получил повреждения и был доставлен в больницу, пишет Newsru.com.

Ему была оказана первая помощь, после чего в сопровождении полицейского экспорта пострадавший был доставлен в аэропорт.

Ламоника - один из самых известных баскетбольных арбитров в Европе (пять раз обслуживал финалы чемпионата Европы, в 2014 году он работал на чемпионате мира и судил матчи двух баскетбольных турниров Олимпийских игр).

.@FCBbasket struck a big blow to Panathinaikos OPAP Athens’ hopes of climbing into the top four with a powerful 81-92 comeback victory



Highlights... pic.twitter.com/POs8jg7pSY — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 21, 2020