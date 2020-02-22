Картина дня: шторм в Эстонии, новые мошеннические схемы и жертва поножовщины

Блог, фото и видео 〉 В Эстонии свирепствует непогода: объявлена угроза наводнения, людей призывают запастись провизией

В субботу Эстония оказалась на юго-восточной периферии активнейшего циклона, что вновь вызвало у нас очень сильный шторм и интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Читать далее...

Тысячи жителей Эстонии остались без электричества

По данным Elektrilevi, сегодня, 22 февраля, около 14 часов по всей Эстонии без электричества остались более 3000 клиентов. Читать далее...

В Эстонии объявлена угроза наводнения: спасатели обратились к местным жителям

По данным Службы погоды Эстонии, на западе страны уровень воды поднимется до критической отметки. Читать далее...

Наследство в 850 000 евро обернулось для жителей Эстонии сплошным разочарованием

Для проживающих в Ярвамаа супругов стало большим удивлением, когда с ними в соцсетях связался незнакомец, который выбрал их в качестве получателей своего наследства. Они должны были получить фантастическую сумму - 850 000 евро. Читать далее...

Комитет Госдумы по обороне: учения США с имитацией ответного ядерного удара по РФ не добавят безопасности в мире

Учения Пентагона по имитации ответного ядерного удара по России следует рассматривать как бряцание оружием, это негативно скажется на международной безопасности, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Читать далее...

От коронавируса впервые скончались двое граждан страны Евросоюза

Легочное заболевание, вызываемое коронавирусом COVID-19, впервые унесло жизни граждан страны Европейского союза. Читать далее...

Нелегал пытался вплавь добраться до Эстонии

Идаская префектура на своей странице в Facebook опубликовала реальные истории о попытках нелегального пересечения государственной границы. Читать далее...

Мокрый снег, штормовой ветер и не только: в воскресенье погода не порадует

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег, местами осадки будут сильными; после полуночи вероятность осадков начиная с запада станет уменьшаться, облачность ослабеет. Читать далее...

В Валга конфликт двух мужчин закончился поножовщиной: пострадавший скончался в больнице