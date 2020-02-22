Сб, 22.02.2020
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  • В некоторых регионах Эстонии установлены знаки ограничения передвижения

В некоторых регионах Эстонии установлены знаки ограничения передвижения

В Пярну на прибрежных улицах в связи с наводнением установлены знаки ограничения движения.

ФОТО: Urmas Luik

По сообщению метеослужбы, в данный момент уровень воды в Пярну составляет 156 см, в Хаапсалу - 110 и в Роомассааре - 113 см выше Амстердамского нуля.

Власти Пярну установили знаки, запрещающие въезд и регулирующие движение, на перекрестке Канали-Таммсааре, перекрестке Супелусе-Таммсааре и бульваре Мере и улице Папли. В Вана-Пярну закрыли улицу Мерекалда. В Хаапсалу закрыты улица Лахе, Променаади и дороги, ведущие к отелю Fra Mare. Дорожные знаки были установлены для того, чтобы транспортные средства не затонули, и чтобы не затруднить доступ спасателям в случае необходимости. В Спасательном департаменте людей просят следовать указаниям на дорожных знаках и не игнорировать их.

Спасательный департамент призывает людей как можно скорее убрать свои транспортные средства до наступления темноты и припарковать их в более высоких местах.

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