В некоторых регионах Эстонии установлены знаки ограничения передвижения

Власти Пярну установили знаки, запрещающие въезд и регулирующие движение, на перекрестке Канали-Таммсааре, перекрестке Супелусе-Таммсааре и бульваре Мере и улице Папли. В Вана-Пярну закрыли улицу Мерекалда. В Хаапсалу закрыты улица Лахе, Променаади и дороги, ведущие к отелю Fra Mare. Дорожные знаки были установлены для того, чтобы транспортные средства не затонули, и чтобы не затруднить доступ спасателям в случае необходимости. В Спасательном департаменте людей просят следовать указаниям на дорожных знаках и не игнорировать их.