Фото ⟩ Подготовка к наводнению: здания забаррикадировали мешками с песком

По данным Службы погоды, к 20 часам вечера подъем уровня воды достигнет пикового показателя - до 180-200 сантиметров (критическая отметка 180+ см). На уровне критической отметки уровень воды продержится в течение ночи.

Граница, когда вода достигнет улиц в Пярну, это 180 см выше Амстердамского нуля. В парке возле пляжа для затопления хватит и более низким показателей.

Сейчас на пярнуском пляже много любопытных, также на ближайших парковках полно машин.

Estonia Medical SPA защитила свои здания, находящиеся на пляже, от наводнения с помощью мешков с песком.

ФОТО: Urmas Luik

Пярнуская горуправа настоятельно рекомендует живущим возле пляжа убрать свои автомобили подальше от зон, находящихся под угрозой затопления. Также в местах с угрозой затопления установлены запрещающие въезд знаки.

В Пярну организован региональный штаб, призванный следить за ситуацией и при необходимости решать возникшие проблемы.