Фото ⟩ Подготовка к наводнению: здания забаррикадировали мешками с песком

Штормовой ветер в Пярну поднял уровень моря: в 16 часов вода достигла показателя 162 см выше среднего и продолжает подниматься, сообщает Pärnu Postimees.
По данным Службы погоды, к 20 часам вечера подъем уровня воды достигнет пикового показателя - до 180-200 сантиметров (критическая отметка 180+ см). На уровне критической отметки уровень воды продержится в течение ночи.
Граница, когда вода достигнет улиц в Пярну, это 180 см выше Амстердамского нуля. В парке возле пляжа для затопления хватит и более низким показателей.
Сейчас на пярнуском пляже много любопытных, также на ближайших парковках полно машин.
Estonia Medical SPA защитила свои здания, находящиеся на пляже, от наводнения с помощью мешков с песком.
Пярнуская горуправа настоятельно рекомендует живущим возле пляжа убрать свои автомобили подальше от зон, находящихся под угрозой затопления. Также в местах с угрозой затопления установлены запрещающие въезд знаки.
В Пярну организован региональный штаб, призванный следить за ситуацией и при необходимости решать возникшие проблемы.
Около 16 часов порывы ветра в Пярну достигали 22 м/с. По данным метеостанции Пярнуского порта, временами порывы ветра достигают 27 м/с.