На финских горнолыжных курортах сообщили об угрозе снежных лавин

На горнолыжных курортах Лапландии есть угроза возникновения снежных лавин. Наибольшая вероятность возникновения лавин, по оценкам синоптиков, будет в ближайшие три дня, передает Yle.
Синоптики предупреждают о возможной опасности в эти выходные и в начале следующей недели.
Вероятность возникновения лавин есть на территории всех крупных горнолыжных центров, таких как Ylläs, Levi и Ruka.
Опасность оценивается в три балла по пятибалльной шкале.
Лыжникам рекомендуют следить за ежедневными прогнозами горнолыжных курортов, соблюдать бдительность и не спускаться по склонам в одиночку.