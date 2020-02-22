Сб, 22.02.2020
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На финских горнолыжных курортах сообщили об угрозе снежных лавин

Лапландия.

ФОТО: Teet Malberg

На горнолыжных курортах Лапландии есть угроза возникновения снежных лавин. Наибольшая вероятность возникновения лавин, по оценкам синоптиков, будет в ближайшие три дня, передает Yle.

Синоптики предупреждают о возможной опасности в эти выходные и в начале следующей недели.

Вероятность возникновения лавин есть на территории всех крупных горнолыжных центров, таких как Ylläs, Levi и Ruka.

Опасность оценивается в три балла по пятибалльной шкале.

Лыжникам рекомендуют следить за ежедневными прогнозами горнолыжных курортов, соблюдать бдительность и не спускаться по склонам в одиночку.

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