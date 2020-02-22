На финских горнолыжных курортах сообщили об угрозе снежных лавин

Синоптики предупреждают о возможной опасности в эти выходные и в начале следующей недели.

Вероятность возникновения лавин есть на территории всех крупных горнолыжных центров, таких как Ylläs, Levi и Ruka.

Опасность оценивается в три балла по пятибалльной шкале.