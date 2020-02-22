Более 20 пассажиров Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус

По словам министра, среди этих 23 человек четверо иностранцев, а остальные — граждане Японии. Они покинули лайнер в среду и четверг на этой неделе. Кацунобу Като принес извинения за случившееся и отметил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы подобное больше не повторилось. Он также добавил, что министерство связалось с этими людьми, попросив их пройти проверку.