Фото ⟩ Любители дрифта испортили площадку, которую готовили к приезду президента

Руководитель по благоустройству горуправы Мерве Сюваорг рассказала, что повреждения были обнаружены в пятницу рано утром. С помощью видеозаписи удалось выяснить, что нарушитель побывал на площадке в ночь на пятницу, около двух часов ночи.

Когда городские власти узнали о произошедшем, площадь сначала попытались очистить с помощью мойки высокого давления, но вскоре стало ясно, что для потребуется специальная клининговая услуга, которую оказала фирма Pinnad Puhtaks. «Большое спасибо за готовность компании немедленно прийти на помощь», - сказала Сюваорг.

И хотя темные следы удалось отмыть, площадка все-таки повреждена. В ходе дрифта были задействованы специальные шины, которые оставили борозды на площадке. На вопрос о том, будет ли площадка готова к приезду президента, руководитель по благоустройству ответила, что, к сожалению, времени на это не хватит. «К сожалению, сейчас не успеем этого сделать. Нужно шлифовать», - сказала она.

Сюваорг сказала, что нарушители на видеозаписи присутствуют, видео передано в полицию. Вчера портал Sakala писал, что прямо накануне Дня независимости кто-то катался на машине на площадке перед певческой эстрадой. Устранение следов стоило 600 евро.