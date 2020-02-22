Музей Освенцима потребовал у Amazon прекратить продажу антисемитских книг

"Ядовитая, исполненная ненавистью нацистская пропаганда продается не только на сайте Amazon в Великобритании, но и в США, и в Германии, - указано в обращении, - Такие книги должны быть незамедлительно изъяты из продажи ", передает Deutsche Welle.

Hateful, virulently antisemitic Nazi propaganda is available for sale not only on @AmazonUK. Books by authors like Julius Streicher can be found also on @amazon & @AmazonDE.



Such books should be removed immediately. | @JeffBezos @AmazonHelp https://t.co/rxNWZj8iDs pic.twitter.com/viBjjZsYI5 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 21, 2020

Пост сопровождают скриншоты страниц Amazon, на которых представлены такие антисемитские книги, как "Еврейский вопрос в школьном классе" члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Юлиуса Штрайхера (Julius Streicher), детская книга о евреях "Ядовитый гриб" и работа "Политическое завещание: мое убеждение" того же автора.

При этом книга "Ядовитый гриб", по сведениям информагентства AFP, доступна на сайте Amazon не только на языке оригинала (немецком), но и на английском, французском и испанском языках.