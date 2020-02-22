Паромное сообщение между островами нарушено

По сообщению Kihnu Veeteed, могут возникнуть проблемы и с выходом из Трийги в 9.30. Предполагается, что рейс в 16 часов состоится, однако точнее об этом будет объявлено на веб-сайте компании в 8.30 утра в воскресенье.

Из-за сильного ветра и высокого уровня воды пассажирский паром Ormsö не перевозит транспортные средства весом более 3,5 тонн.

В воскресенье могут возникнуть проблемы и с рейсами парома Kihnu Virve из Кихну в 9 утра, с Муналайда в 11.30, с Кихну в 16.15 и с Муналайда в 17.45. И об этих рейсах также станет известно точнее только в воскресенье в 8 часов утра на веб-сайте Kihnu Veeteed.