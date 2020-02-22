Последствия наводнения и штормового ветра: спасатели получили более сотни вызовов

В районе 15.18 спасатели освободили из-под упавшей березы автомобили на улице Тулби в Таллинне. К счастью, люди не пострадали. На Курессааре в 15.07 сорвавшийся рекламный плакат упал на лобовое стекло автомобиля, повредив его. В 16.35 в Таллинне на улице Вильде повалившееся дерево повредило два автомобиля. Спасатели помогли освободить машины.

Спасательный департамент предупреждает, что в шторм лучше находиться в помещениях, парковать автомобили следует вдали от деревьев и стараться не передвигаться по затопленной территории. Полезно подготовиться к длительному отключению электричества. Подробную информацию на двух языках можно найти здесь.

Информация о наводнении

Сегодня в 11.00 был организован региональный штаб для того, чтобы мониторить опасность наводнения и происшествия, причиной которых стал шторм, в Западном регионе Эстонии, и для оповещения жителей о сопутствующих опасностях. Наводнение касается прежде всего Пярну, Хаапсалу и побережья Сааремаа.

Сопутствующие опасности Спасательный департамент постоянно обсуждает со всеми связанными самоуправлениями, сделано предупреждение об опасности жителям побережья Пярну и Вана-Пярну, Хаапсалу и Курессааре. Самоуправления устанвливают предупреждающие знаки на некоторых отрезках дороги, чтобы предупредить опасность утопления автомобилей , поскольку это, в свою очередь, препятствует подъезду спасательной техники.

К работе спасательного штаба привлечены силы Департамента полиции и погранохраны, которые оповестили всех жителей прибрежной зоны, спа-центры Хаапсалу и Пярну, а также владельцев автомобилей.

Согласно прогнозу метеослужбы, пик подъема воды придется в Пярну на десять часов вечера, когда прогнозируемый уровень подъема может быть около 195 см. В Хаапсалу пик подъема уровня воды придется на полночь, и прогнозируемый подъем - порядка 170 см. Уровень подъема воды на Сааремаа ожидается ниже критического, однако даже там могут случиться кратковременные подъемы, поэтому мы советуем по возможности оставаться дома.

По информации от Elektrilevi подъем уровня воды может принести с собой перебои с электричеством в прибрежных зонах, электричество могут периодически выключать для обеспечения безопасности жителям и исключения случаев замыканий.

Информацию о том, какие отключения планируются в связи с подъемом уровня воды, можно найти на карте Elektrilevi.

Отключения будут тогда, когда потребует ситуация, поэтому просим жителей на всякий случай подготовиться к перебоям электричества. Из-за сильного ветра сегодня по состоянию на 19.30 без электричества остались свыше 4000 домохозяйств. В свою очередь, Elektrilevi восстановил подачу электричества 6000 клиентам. Больше всего повреждено электричество уездах Саaремаа, Вирумаа и Харьюмаа. Предполагается, что оставшимся без электричества домохозяйствам восстановят подачу в течение сегодняшнего и завтрашнего дней.

Важно помнить: