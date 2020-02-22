Эстонская торговая сеть в ожидании открытия магазинов Lidl планирует снизить цены

Торговая сеть Maxima объявила о том, что в этом году она планирует снизить цены. Предположительно, сеть готовится к открытию магазинов Lidl, которые сейчас строятся по всей Эстонии, передает Rus.ERR.
"Мы добавим к нашим сегодняшним инициативам то, что мы опустим цены на самые качественные бренды", - заявил "Актуальной камере" руководитель Maxima Eesti Эдвинас Волкас.
Маргус Армор, руководитель по закупкам в сети Rimi уверен, что в наше время понижение цен является не самым главным козырем на рынке. Торговая сеть Prisma и в этом году продолжит делать упор на удобное время работы и широкий ассортимент товаров, но эта торговая сеть также обращает внимание и на цену товаров.