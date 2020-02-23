Вс, 23.02.2020
Многие пожилые люди не могут оплачивать место в доме попечения, попечители явно перегружены. Индрек Саар
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  • Тяжелое ДТП в Ида-Вирумаа: водитель уснул за рулем, пострадали двое детей и женщина
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Тяжелое ДТП в Ида-Вирумаа: водитель уснул за рулем, пострадали двое детей и женщина

Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

В субботу вечером в Нарва-Йыэсуу произошло тяжелое ДТП, в результате которого трое человек попали в больницу.

Вчера, 22 февраля, в 16.10 в Нарва-Йыэсуу возле дома на улице Вабадузе, 22 автомобиль Toyota Yaris, 34-летний водитель которого уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf, за рулем которого был 42-летний мужчина.

12-летний пассажир Toyota, а также 10-летний и 41-летняя пассажиры Volkswagen были доставлены в Нарвскую больницу.

Помимо этой аварии, на дорогах Эстонии за прошедшие сутки произошло еще три тяжелых ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку.

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