Тяжелое ДТП в Ида-Вирумаа: водитель уснул за рулем, пострадали двое детей и женщина

Вчера, 22 февраля, в 16.10 в Нарва-Йыэсуу возле дома на улице Вабадузе, 22 автомобиль Toyota Yaris, 34-летний водитель которого уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf, за рулем которого был 42-летний мужчина.

12-летний пассажир Toyota, а также 10-летний и 41-летняя пассажиры Volkswagen были доставлены в Нарвскую больницу.