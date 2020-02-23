Итоги шторма: спасателей вызывали более 130 раз, тысячи домов остаются без света

В основном штормовой ветер свирепствовал в Западной Эстонии, где было зарегистрировано 73 выезда спасательных команд. Вызовы были в основном связаны с поваленными на дорогу или на линии электропередач деревьями. Ни один человек не пострадал.

По данным Elektrilevi, на данный момент 3600 клиентов находится без электричества, большинство из них на Сааремаа. Сильные порывы ветра обещают еще в течение сегодняшнего дня, поэтому, по-прежнему нужно быть осторожными, передвигаясь по улице и учитывать возможные трудности при передвижении на автомобиле.

На побережье Западной Эстонии вчера, в субботу, в 21.30 уровень подъема воды достигал 166 сантиметров по Амстердамской шкале. К 23.00 он понизился на 20 сантиметров, но потом поднялся вновь. В Пярну этот уровень составил ночью 156 сантиметров и в Хяэдемеэсте 146 сантиметров. В Хаапсалу уровень воды достиг пика к 23.00 субботы, когда вода поднялась на отметку выше 133 сантиметров. После полуночи вода начала спадать во всех регионах с опасностью наводнения и будет снижаться еще в течение сегодняшнего дня. В районах с опасностью затопления вода достигла близлежащих к водоемам улиц, вследствие этого пострадали автомобили, находившиеся в зоне затопления. В дома вода не проникла, но однако принесла опасность дорожному движению, в связи с чем были закрыты для движения затопленные улицы в Пярну, Хаапсалу и Сааремаа. На сегодняшний момент движение восстановлено.