Украинский эксперт: «Без прямого вмешательства России эта война бы скоро закончилась»

В эти дни шесть лет назад происходила аннексия Крымского полуострова. Несколькими месяцами позже начались столкновения на Востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими правительственными войсками. Сейчас в Донбассе всё еще ведутся активные боевые действия, а в Крыму располагаются оккупационные силы.

По словам директора украинского Центра международных исследований Одесского национального университета Владимира Дубовика, пока на горизонте не виднеется окончания конфликта, потому что Россия затеяла длинную игру.

C Нормандской встречи, когда Путин и Зеленский впервые поговорили тет-а-тет, прошло пару месяцев, но по-прежнему каждый день на Украине получают ранения или умирают солдаты. Оружие так никто и не сложил. Был ли хоть какой-то шанс найти работоспособное решение?

«У меня не было особых ожиданий в отношении предыдущей встречи «в нормандском формате», – говорит Дубовик в интервью Postimees. – Я понял, что если конфликт не меняется, то у России тоже нет причины сразу менять свое поведение просто из-за того, что Зеленский захотел встречи. Не видно, чтобы у России было желание или готовность говорить о серьезных изменениях.

Меня обеспокоили недавние слова министра иностранных дел США Майка Помпео, который посещал Украину. Через день после посещения Украины он был в Минске и сказал, что, по оценке США, Украина и Россия должны решать конфликт между собой. Я не считаю, что так должно быть. Я верю, что для Украины возможно решить конфликт, только если мы будем сотрудничать с нашими друзьями на Западе. В противном случае будем иметь дело со слишком ассиметричным конфликтом. Посмотрите на Россию и посмотрите на нас. Учитывая всё, мы даже хорошо смогли себя защитить. Но всё же, Россия намного больше нас и сильнее. Найти постоянное, долговечное и актуальное решение в Донбассе без международной поддержки для Украины очень тяжело, практически невозможно».

По мнению Дубовика, по всему миру понимают, что конфликт начался из-за агрессии со стороны России и то, что Россия его только ускоряет. «Без прямого вмешательства России эта война бы скоро закончилась, – считает эксперт. – Если на секунду представить, что граница закрыта и в страну не прибывают бойцы, финансирование и оружие, то конфликт очень быстро закончился бы. Даже без особого наступления украинских вооруженных сил».

На вопрос о том, чего ожидать от будущей встречи «Нормандской четверки», которая может состоятся в марте, Дубовик ответил, что у нет особых ожиданий.

«Украина пытается найти различные варианты решения конфликта, но я не верю, что сейчас есть хоть какая-то причины ожидать, что следующая встреча будет успешнее предыдущей. В поведении России изменений не видно. Если и есть, то он очень хорошо скрыто, потому что на фронте умирает всё больше украинцев. Конечно, решения исходят не от руководств так называемых ДНР и ЛНР. Все решения принимаются в Москве. Оттуда было прислано много офицеров, которые де-факто управляют войсками так называемых народных республик. Россия хочет и дальше участвовать в этой длинной игре, которая длится уже шесть лет», – уверен Дубовик.