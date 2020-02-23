Вс, 23.02.2020
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В Таллинне на авиарейсы теперь можно регистрироваться в торговом центре

Аэропорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

В столичном торговом центре T1 Mall of Tallinn в субботу открылся пункт регистрации на авиарейсы для клиентов GoParking, в котором можно пройти процедуру регистрации на рейс и распечатать посадочные талоны.

Пункт находится на первом этаже торгового центра у стойки информации, обслуживание предлагается на эстонском, русском, финском и английском языках, пишет rus.err.ee.

Пункт работает с 11:00 до 20:00 по рабочим дням и с 10:00 до 21:00 по выходным.

Регистрацию на рейс с распечаткой посадочного талона предлагает в качестве бесплатной дополнительной услуги компания GoParking, которая имеет собственную круглосуточную парковочную зону в T1 Mall of Tallinn.

Директор торгового центра Аллан Реммелькоор отметил, что T1 Mall of Tallinn рассматривает себя как часть транспортного узла в районе Юлемисте, а в будущем рассчитывает стать "предварительным терминалом" как для аэропорта, так и для будущего вокзала Rail Baltic.

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