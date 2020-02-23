В Таллинне на авиарейсы теперь можно регистрироваться в торговом центре

Пункт находится на первом этаже торгового центра у стойки информации, обслуживание предлагается на эстонском, русском, финском и английском языках, пишет rus.err.ee.

Пункт работает с 11:00 до 20:00 по рабочим дням и с 10:00 до 21:00 по выходным.

Регистрацию на рейс с распечаткой посадочного талона предлагает в качестве бесплатной дополнительной услуги компания GoParking, которая имеет собственную круглосуточную парковочную зону в T1 Mall of Tallinn.