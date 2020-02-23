За год на горнолыжных курортах Финляндии было зафиксировано более 2000 несчастных случаев

В Финляндии насчитывается более 80 горнолыжных курортов, за безопасностью которых следит Финляндское агентство по технической и химической безопасности Tukes.

По словам главного инспектора Tukes Алекси Латвала, агентству приходилось в последние годы делать замечания о недочетах многим курортам, некоторым даже серьезные.

"В первые годы осуществления контроля мы обращали особое внимание на специализированные трассы, то есть проектирование трамплинов и рейлов. Чаще всего недостатки были связаны с документами о мерах безопасности", - говорит Латвала, сам отдыхающий на этой неделе в Пюхятунтури.

Ski patrol помогает в случае аварии

Молодой горнолыжник Лееви Леппявуори считает склоны Северной Финляндии безопасными, но призывает всегда принимать во внимание других лыжников.

"Родителям следует научить своих детей в случае падения немедленно перемещаться на край склона", - говорит Леппявуори, отдыхающий на этой неделе в горнолыжном курорте Пюхятунтури.

Ski patrol дежурит в Pyhätunturi с утра до вечера, следит за безопасностью и помогает нуждающимся в помощи. Сотрудник Ski patrol Вилле Вякевяйнен иногда останавливает новичков и дает им советы о том, как вести себя на склонах и как защититься от холода.

В прошлом году на горнолыжных курортах Финляндии было зарегистрировано более 2000 несчастных случаев. Чаще всего речь шла о растяжениях связок и переломах кости. В станции медицинской помощи Bene в Пюхятунтури ежедневно лечат переломы костей. Более серьезные травмы лечат в Центральной больнице Лапландии в Рованиеми.

В Финляндии с начала 2000-х годов в результате несчастных случаев на склонах погибло, по крайней мере, 11 человек. Последняя авария со смертельным исходом произошла неделю назад в Пюхятунтури, когда пожилой мужчина оказался за пределами подготовленных трасс и погиб.

По данным Общества горнолыжных курортов Харри Линдфорс, количество несчастных случаев в год остается практически неизменным. Однако, не все несчастные случаи удается зарегистрировать.

Руководитель общества хвалит финнов за их отношение к вопросам безопасности. Например, практически все финны носят шлем во время катания.

"По нашим данным, 95 % финнов пользуются шлемом на горнолыжном склоне", - говорит Линдфорс.

Количество аварий не зависит от размера горнолыжного центра, скорее от числа посетителей и специализации. В большом центре может случаться меньше аварий, чем, например, в маленьком, специализированном на сноуборде, и с трассами для выполнения трюков.