Вс, 23.02.2020
Интересно, способны ли мы найти и делать что-то, что у нас, стран Евросоюза, выходило бы лучше, чем у Китая и Америки? Кейт Пентус-Розиманнус
1

Видео: в центр Таллинна движется колонна военной техники

Сегодня вечером в Таллинна на площади Вабадузе пройдет генеральная репетиция парада, поэтому различные виды войск и техника собираются в центре столицы, сообщает Postimees.

Генеральная репетиция парада начнется на площади Вабадузе и прилегающих улицах в воскресенье, 23 февраля, в 20 часов и продлится до полуночи.

Сам парад по случаю 102-й годовщины Эстонской Республики начнется в Таллинне 24 февраля в 12 часов.

Участники парада выстроятся на площади Вабадузе в 11.14. Парад примет президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а руководить парадом будет командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

В параде примут участие более 800 человек и почти полсотни единиц техники.

В связи с репетицией и самим парадом в Таллинне меняется организация движения. Подробнее читайте здесь

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ