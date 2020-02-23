Видео: в центр Таллинна движется колонна военной техники

Генеральная репетиция парада начнется на площади Вабадузе и прилегающих улицах в воскресенье, 23 февраля, в 20 часов и продлится до полуночи.

Сам парад по случаю 102-й годовщины Эстонской Республики начнется в Таллинне 24 февраля в 12 часов.

Участники парада выстроятся на площади Вабадузе в 11.14. Парад примет президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а руководить парадом будет командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

В параде примут участие более 800 человек и почти полсотни единиц техники.