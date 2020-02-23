Видео: в центр Таллинна движется колонна военной техники

Сегодня вечером в Таллинна на площади Вабадузе пройдет генеральная репетиция парада, поэтому различные виды войск и техника собираются в центре столицы, сообщает Postimees.
Генеральная репетиция парада начнется на площади Вабадузе и прилегающих улицах в воскресенье, 23 февраля, в 20 часов и продлится до полуночи.
Сам парад по случаю 102-й годовщины Эстонской Республики начнется в Таллинне 24 февраля в 12 часов.
Участники парада выстроятся на площади Вабадузе в 11.14. Парад примет президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а руководить парадом будет командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
В параде примут участие более 800 человек и почти полсотни единиц техники.
В связи с репетицией и самим парадом в Таллинне меняется организация движения. Подробнее читайте здесь.