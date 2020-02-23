Семейный врач: эта зараза распространяется от человека к человеку без физического контакта

Если летом на Певческом празднике мы пели слова эстонской поэтессы Анны Хаавы, что мы являемся детьми северных стран, то сейчас я с удивлением наблюдаю, что северная рациональность оставила нас.

Эстонская супружеская пара пожаловалась на ситуацию, когда несколько медучреждений не смогли дать им по телефону совет, что делать, хотя у обоих были кашель, температура, а мужчина только что вернулся из провинции Ухань. Справка Rus.Postimees

«Мы не хотели делать тест. Мы хотели узнать, когда ситуация может стать настолько критической, что я должна буду обратиться в больницу». /.../ «Женщина говорит, что страха заболеть все-таки ни у одного не возникало /.../». (Eesti Ekspress, 8.02.2020).

Что случится, если до нас и правда дойдет эпидемия (тьфу-тьфу-тьфу!) и на учреждения здравоохранения обрушится лавина сотен, а то и тысяч таких звонков? Что будет, когда люди начнут массово вызывать скорую помощь, потому что гость отеля азиатской внешности предпочел завтрак в своем номере? Мы действительно насколько глупые и беспомощные или, наоборот, насколько эгоцентричные, что думаем, что любую информацию нам преподнесут на блюдечке, вместо того, чтобы искать ее самим, особенно в ситуации, когда у людей на самом деле даже страха нет? Нельзя сказать, что информацию не распространяли, в том числе по очень адекватным государственным каналам! Наоборот, как по моему мнению, так и по мнению коллег, коммуникация государства по теме коронавируса была очень хорошей.

Журналисты, я знаю, вашей работой является доносить новости и привлекать внимание людей. Но при освещении деликатных тем нужно исходить, прежде всего, из этических принципов: избегать излишней эмоциональности, предоставлять точные факты, воздерживаться от субъективных выводов. Следует использовать только достоверные источники! При освещении темы коронавируса некоторые журналисты вели себя непрофессионально.

В некотором смысле коронавирус принес и что-то хорошее: благодаря, к счастью, далекой от нас эпидемии теперь возможно лучше изучить психику жителей Эстонии. Эти собранные знания помогут нам в будущем.

Если однажды перед нами возникнет подлинная катастрофа — стихийное бедствие, война или другая опасная инфекционная болезнь, мы должны быть способны и дальше функционировать как общество. Мы должны вести себя уважительно и ответственно друг с другом, помогать и быть готовыми и самим справиться.

Необходимо, чтобы мы доверяли тем, чья работа — реагировать в сложных ситуациях.

Не веря своим глазам, я вижу, как в соцмедиа настоящий дилетант, извините, возомнивший себя экспертом с помощью гугла, спорит с настоящим ученым. Паника возникает там, где повода для нее эксперты не видят. Подвергаются сомнениям знания экспертов, которые изучают свою область деятельности десятилетия, ни во что не ставятся факты, предоставленные нашими профессорами, доцентами и другими учеными. Вместо этого цитируются глупые новости и научные работы низкого качества. Люди мнят себя умнее профессоров.