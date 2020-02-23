Китай. ФОТО: NOEL CELIS/AFP

Италия вводит чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с самой серьезной вспышкой в Европе: число заразившихся в стране превысило 150, из них 110 в Ломбардии и 21 в Венето. Десятки городов на карантине, отменен Венецианский карнавал, модельер Джорджио Армани решил провести показ при пустом зале.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о новых мерах в субботу после того, как стало известно, что двое итальянских граждан умерли от этого заболевания.

78-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умер в провинции Венето, а 77-летняя женщина скончалась в Ломбардии (о том, что у нее был вирус, стало известно только после вскрытия).

23 февраля власти Италии подтвердили третий случай: от коронавируса умерла пожилая женщина, лечившаяся от рака в одной в больнице города Крема, в 45 км к востоку от Милана.

11 городков в этих двух северных провинциях закрыты на карантин. Около 50 тыс. местных жителей получили предписание от властей не выходить из дому.

Как пояснил премьер-министр, без специального разрешения отныне запрещено входить или покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус.

В этих районах отменены занятия в школах и университетах и церковные богослужения, закрыты музеи, отменены все спортивные мероприятия, включая матч чемпионата Италии по футболу (Серии А) , который должен был состояться в это воскресенье.

Следить за соблюдением карантинных мер поручено полиции и, в случае необходимости, армии.

Итальянские власти опасаются, что вирус уже вырвался за пределы изолированных очагов в Ломбардии и Венето, что затрудняет борьбу с его распространением.

"Степень заразности этого вируса очень высокая, он очень мощный", - отметил глава отдела здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

Пока неясно, как в Италии возникла эта вспышка - без видимой непосредственной связи с людьми, контактировавшими с прибывшими из азиатских стран, где уже зафиксированы серьезные очаги.

Коронавирус на Неделе моды в Милане

Вспышка коронавируса отразилась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, стоящий в графике на 16:00 по местному времени в воскресенье, пройдет при пустом зале, так как гостей попросили не приходить.

Модели в нарядах пройдут по подиуму, а все действо будет доступно в стриминговом режиме на сайтах бренда Armani, в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

"Это решение было принято с учетом безопасности самих гостей, чтобы им не пришлось находиться в чересчур людных местах", - говорится в пресс-релизе.

Как стало известно в воскресенье, итальянские власти решили отменить два последних дня проведения Венецианского карнавала в понедельник и вторник.

Закрыт театр "Ла Скала"

Знаменитый миланский театр "Ла Скала" в воскресенье объявил, что приостанавливает работу из-за распространения коронавируса - в качестве меры предосторожности. Сообщение об этом появилось на официальной странице театра в "Фейсбуке".

Еврокомиссар: "Не надо паники"

Власти Евросоюза призывают не паниковать. Комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов Паоло Джентилони, находясь на встрече финансовых лидеров "Большой двадцатки" в Саудовской Аравии, сообщил журналистам: "Евросоюз полностью доверяет властям Италии и решениям, которые они принимают".

"Мы тоже обеспокоены возможным распространением вируса, но нет нужды паниковать", - добавил комиссар.

"Красный уровень угрозы" коронавируса в Южной Корее

Самый высокий уровень угрозы был объявлен в Южной Корее в связи с резким ростом заболевших - более 600 человек. Это на 100 больше по сравнению с предыдущим днем. Шесть человек скончались.

Президент страны Мун Чжэ Ин заявил в воскресенье, что страна подошла к критически важной точке и ближайшие дни станут решающими в борьбе против вируса.

Южная Корея стала самым крупным очагом распространения нового вируса после Китая и круизного лайнера "Даймонд Принцесс", где заболели более 600 человек.

По данным на воскресенье, в четвертом по величине южнокорейском городе Тэгу отмечено 90 новых случаев заболеваний, а всего заболевших в Тэгу 247 человек.

Более половины заболевших связаны с религиозной сектой "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", имеющей штаб-квартиру в Тэгу, или с больницей, куда поступили инфицированные.

Ситуация в КНР

Вспышка нового коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, и теперь вирус распространился на 26 стран, за пределами Китая в общей сложности зарегистрировано 1 400 случаев заболевания и 11 летальных исходов.

Китайские власти между тем сообщили в субботу о снижении количества смертей и замедлении распространения вируса. В КНР установлено уже 76 936 случаев заболевания, из них 2 442 смертей.

Однако в других странах количество случаев заболевания коронавирусом продолжает увеличиваться - без видимых связей с китайскими носителями, что вызывает тревогу у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, теперь самую большую тревогу вызывают страны со слабо развитой системой здравоохранения, особенно в Африке.

Что происходит в других странах: