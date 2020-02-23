Работа, ремонт, санаторий: семью поговорившей с Путиным петербурженки осыпали благами

В прошлом женщина прошла курсы соцработника. Ей предложили развозить медицинские документы на автомобиле с водителем, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Какая зарплата предлагается на этой должности, не уточняется.

Работу также предложили ее 22-летнему сыну, служившему в зенитно-ракетных войсках, - для него нашлась вакансия водителя машины скорой помощи. Глава Приморского района Николай Цед также посетил трехкомнатную квартиру Беликовых и пообещал провести там косметический ремонт за счет администрации. Власти также вызвались помочь матери Беликовой с медобследованием и предоставить ей путевку в санаторий.

19 февраля Путин побывал в Петербурге на памятных мероприятиях по случаю 20-й годовщины смерти первого мэра города Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент пообщался с горожанами. Зинаида Беликова пожаловалась на маленькую пенсию по инвалидности и проблемы со здоровьем. Отвечая на вопрос женщины, как прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин ответил: "Думаю, что очень трудно". При этом он не преминул отметить, что в других странах ситуация "еще хуже".

Мать Беликовой Таисия Петровна в разговоре с "Фонтанкой" рассказала, что отругала дочь за обращение к Путину: "Охота ему слушать эти все брюзжания. Он же все знает, он знает, как мы живем". Пенсионерка получает 19 тысяч рублей (около 270 евро) как бывшая медсестра, из них 7500 (около 108 евро) уходит на оплату коммунальных услуг. При этом женщина назвала "нормальным" тот факт, что в России пенсионеры живут бедно: "Сколько заработал, столько и получаешь".