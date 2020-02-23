Церемония поднятия государственного флага на Тоомпеа начнется рано утром

На церемонии с речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент 29-го выпуска школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо, Маарья Йоханна Мяги.

Принять участие в церемонии приглашены президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных институтов, дипломатического корпуса и Общества эстонского флага.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.

В исполнении мужских хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра полиции и пограничной охраны прозвучат произведения Eesti lipp Энна Вырка на слова Мартина Липпа, Hoia, Jumal, Eestit Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, Jää vabaks, Eesti meri Виктора Константина Оксфорда и Kodumaa Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.