Церемония поднятия государственного флага на Тоомпеа начнется рано утром

Утром в день рождения Эстонской Республики 24 февраля все желающие могут прийти в Губернаторский сад на Тоомпеа на торжественную церемонию поднятия государственного флага. Поднятие флага под аккомпанемент гимна начнется в 7:34, сообщила BNS пресс-служба Рийгикогу.
На церемонии с речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент 29-го выпуска школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо, Маарья Йоханна Мяги.
Принять участие в церемонии приглашены президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных институтов, дипломатического корпуса и Общества эстонского флага.
В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.
В исполнении мужских хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра полиции и пограничной охраны прозвучат произведения Eesti lipp Энна Вырка на слова Мартина Липпа, Hoia, Jumal, Eestit Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, Jää vabaks, Eesti meri Виктора Константина Оксфорда и Kodumaa Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.
На церемонии выступят мужские хоры Общества мужской песни Эстонии: Куусалуский мужской хор, Мужской хор инженеров, Мужской хор Константина Тюрнпу, Мужской хор Таллиннского университета, Академический мужской хор Технического университета, Мужской хор Эстонского общества мужской песни, Мужской хор Академии наук Эстонии и Мужской хор учителей Эстонии.