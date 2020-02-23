Ресторан KFC отреагировал на критику эстонского архиепископа

Apollo Group OÜ, владеющая ресторанами быстрого питания KFC в странах Балтии, начала вести переговоры с владельцем франшизы KFC, чтобы найти возможность для перевода рекламных текстов на местный язык.
В субботу архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма в соцсетях раскритиковал KFC, поскольку на стенах места общественного питания рекламные тексты только на английском языке, пишет BNS.
По словам председателя правления Apollo Group OÜ Яануса Виханда, определяет дизайн всего ресторана KFC, включая текст на стенах, владелец франшизы. «В то же время мы воспринимаем критику очень серьезно и думаем, что рекламные тексты действительно могли бы быть в Эстонии на эстонском языке, в Латвии — на латышском и в Литве — на литовском. Сразу начали переговоры с владельцем франшизы, чтобы мы могли внести в оформление ресторанов соответствующие изменения», - сказал Виханд.
По его словам, для KFC на первом месте стоит благополучие клиентов и, если информация на английском языке беспокоит посетителей, надо это изменить, и это касается всех стран Балтии.