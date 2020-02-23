Ресторан KFC отреагировал на критику эстонского архиепископа

По словам председателя правления Apollo Group OÜ Яануса Виханда, определяет дизайн всего ресторана KFC, включая текст на стенах, владелец франшизы. «В то же время мы воспринимаем критику очень серьезно и думаем, что рекламные тексты действительно могли бы быть в Эстонии на эстонском языке, в Латвии — на латышском и в Литве — на литовском. Сразу начали переговоры с владельцем франшизы, чтобы мы могли внести в оформление ресторанов соответствующие изменения», - сказал Виханд.