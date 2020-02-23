Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь: отменены также рейсы в Финляндию

До сих пор неизвестно расписание возвращающихся с Канарских островов рейсов авиакомпании Norwegian. Самолеты норвежской компании во время песчаной бури находились в аэропортах, передает Yle.
"Эти самолеты, кончено, стояли на улице в разгар песчаной бури. На фотографиях видно, что песок проникал везде", - заявил начальник пресс-службы Norwegian Андреас Юрнхольм.
По словам Юрнхольма, по причинам безопасности в компании решили провести технический осмотр самолетов перед рейсом, чтобы быть уверенными, что песчаная буря не повредила самолеты.
"После проверки, когда получим разрешение на вылет, отправимся с Канарских островов вместе с пассажирами, и вернем их в Северные страны", - сказал он.
По крайней мере три рейса Norwegian отменены.
По словам Юрнхольма, аэропорт Gran Canaria уже открылcя, но прогнозы погоды мрачные, и ситуация может быстро измениться. Поэтому авиакомпания решила отменить рейсы.
По словам Юрнхольма на каждом из трех самолетов должны были вернуться на родину по 175-180 человек.
Юрнхольм обещает, что находящимся в ожидании пассажирам сообщат с помощью SMS-сообщений, когда самолеты будут готовы к вылету.
По данным информагентства STT, пассажиры говорят, что не получали практически никакой информации от туроператора или авиакомпании.
Кроме Norwegian, песчаная буря повлияла также на авиарейсы Finnair. По крайней мере, один рейс Finnair опоздал из-за бури. Кроме того, рейс Finnair, намеченный на сегодняшний вечер, также прилетит с опозданием.