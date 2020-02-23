Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь: отменены также рейсы в Финляндию

"Эти самолеты, кончено, стояли на улице в разгар песчаной бури. На фотографиях видно, что песок проникал везде", - заявил начальник пресс-службы Norwegian Андреас Юрнхольм.

По словам Юрнхольма, по причинам безопасности в компании решили провести технический осмотр самолетов перед рейсом, чтобы быть уверенными, что песчаная буря не повредила самолеты.

"После проверки, когда получим разрешение на вылет, отправимся с Канарских островов вместе с пассажирами, и вернем их в Северные страны", - сказал он.

По крайней мере три рейса Norwegian отменены.

По словам Юрнхольма, аэропорт Gran Canaria уже открылcя, но прогнозы погоды мрачные, и ситуация может быстро измениться. Поэтому авиакомпания решила отменить рейсы.

По словам Юрнхольма на каждом из трех самолетов должны были вернуться на родину по 175-180 человек.

Юрнхольм обещает, что находящимся в ожидании пассажирам сообщат с помощью SMS-сообщений, когда самолеты будут готовы к вылету.

По данным информагентства STT, пассажиры говорят, что не получали практически никакой информации от туроператора или авиакомпании.