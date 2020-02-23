Профсоюзы требуют изменить закон, чтобы пособие получали все безработные

Как считает Союз профсоюзов Эстонии, пособие по безработице должно было бы также распространяться на трудовые отношения, прекращающиеся по соглашению сторон, когда, к примеру, человек уходит с работы по собственному желанию.
Центральный союз профсоюзов Эстонии направил министру социальных дел свое мнение о разработке поправок к Закону о страховании по безработице и Закону об услугах и пособиях на рынке труда. Профсоюз считает, что страхование по безработице должно быть обязательным для всех форм труда и обеспечивать равные условия для всех занятых на работе людей.
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, следует расширить круг застрахованных таким образом, чтобы страхование распространялось на каждого, кто вносит страховые взносы по безработице на доходы, облагаемые социальным налогом.
«Мы также считаем правильным разрешить временную занятость в период, когда человек является безработным, при этом выплата ему компенсаций прерываться не должна», - сказал Петерсон, добавив, что с некоторыми ограничениями частичная безработица может быть допустима, если человек потерял свой основной доход.