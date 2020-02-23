Профсоюзы требуют изменить закон, чтобы пособие получали все безработные

Центральный союз профсоюзов Эстонии направил министру социальных дел свое мнение о разработке поправок к Закону о страховании по безработице и Закону об услугах и пособиях на рынке труда. Профсоюз считает, что страхование по безработице должно быть обязательным для всех форм труда и обеспечивать равные условия для всех занятых на работе людей.

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, следует расширить круг застрахованных таким образом, чтобы страхование распространялось на каждого, кто вносит страховые взносы по безработице на доходы, облагаемые социальным налогом.