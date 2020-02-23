В МИД РФ пообещали не препятствовать эстонским журналистам в ответ на давление на Sputnik

Министерство иностранных дел РФ не намерено препятствовать деятельности эстонских журналистов в России в ответ на действия эстонских властей в отношении российского информагентства агентства Sputnik Estonia, передает Rus.ERR.
Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос московского корреспондента ERR.
При этом Захарова отметила, что, по оценке российского внешнеполитического ведомства, действия властей как Эстонии, так и других стран в отношении российских журналистов доказывают, что речь идет о политическом заказе.
Юридическим основанием для ограничения деятельности Sputnik стали санкции, введенные Евросоюзом против Дмитрия Киселева - гендиректора информагентства "Россия сегодня", структурным подразделением которого является Sputnik.
"По отношению к самому агентству "Россия сегодня" санкции не вводились, но их следует применять по отношению к этой организации, поскольку ее гендиректором является Дмитрий Киселев", - пояснил глава Бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд.