Вс, 23.02.2020
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  • В МИД РФ пообещали не препятствовать эстонским журналистам в ответ на давление на Sputnik

В МИД РФ пообещали не препятствовать эстонским журналистам в ответ на давление на Sputnik

Офис Sputnik в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министерство иностранных дел РФ не намерено препятствовать деятельности эстонских журналистов в России в ответ на действия эстонских властей в отношении российского информагентства агентства Sputnik Estonia, передает Rus.ERR.

Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос московского корреспондента ERR.

При этом Захарова отметила, что, по оценке российского внешнеполитического ведомства, действия властей как Эстонии, так и других стран в отношении российских журналистов доказывают, что речь идет о политическом заказе.

Юридическим основанием для ограничения деятельности Sputnik стали санкции, введенные Евросоюзом против Дмитрия Киселева - гендиректора информагентства "Россия сегодня", структурным подразделением которого является Sputnik.

"По отношению к самому агентству "Россия сегодня" санкции не вводились, но их следует применять по отношению к этой организации, поскольку ее гендиректором является Дмитрий Киселев", - пояснил глава Бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд.

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