В МИД РФ пообещали не препятствовать эстонским журналистам в ответ на давление на Sputnik

Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос московского корреспондента ERR.

При этом Захарова отметила, что, по оценке российского внешнеполитического ведомства, действия властей как Эстонии, так и других стран в отношении российских журналистов доказывают, что речь идет о политическом заказе.

Юридическим основанием для ограничения деятельности Sputnik стали санкции, введенные Евросоюзом против Дмитрия Киселева - гендиректора информагентства "Россия сегодня", структурным подразделением которого является Sputnik.