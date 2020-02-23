С марта британцам будут выдавать паспорта с обложками нового цвета

В новом паспорте страница с информацией о британском подданном будет выполнена из поликарбоната (этот же материал используется для изготовления пуленепробиваемого стекла), изготовленного по технологиям, необходимым для обеспечения безопасности данных. На задней стороне обложки будут изображены эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, пишет Sky News. По данным МВД, новые паспорта также будут изготовлены «новейшими и наиболее безопасными методами печати и дизайна», чтобы их было «еще сложнее подделать». Стандартные паспорта будут по-прежнему содержать 34 страницы, паспорта для выезда за границу — 54 страницы.