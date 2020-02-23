С марта британцам будут выдавать паспорта с обложками нового цвета

В правительстве Великобритании сообщили, что со следующего месяца в обращение возвращаются паспорта старого образца — синие, а не красно-бордовые, как сегодня. По оценкам британских властей, первые «новые» паспорта станут выдавать в начале марта, а с середины 2020 года новый документ можно будет получить только в таком цвете, передает РБК.
В новом паспорте страница с информацией о британском подданном будет выполнена из поликарбоната (этот же материал используется для изготовления пуленепробиваемого стекла), изготовленного по технологиям, необходимым для обеспечения безопасности данных. На задней стороне обложки будут изображены эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, пишет Sky News. По данным МВД, новые паспорта также будут изготовлены «новейшими и наиболее безопасными методами печати и дизайна», чтобы их было «еще сложнее подделать». Стандартные паспорта будут по-прежнему содержать 34 страницы, паспорта для выезда за границу — 54 страницы.
В марте прошлого года в Великобритании уже начали выдавать новые паспорта, на которых нет надписи «Европейский союз». Новые бордово-золотые удостоверения личности были введены с 30 марта — на следующий день после того, как Великобритания должна была покинуть Европейский союз. В МВД страны отмечали, что граждане могут получить паспорта старого образца, пока не закончатся соответствующие обложки. Кроме того, в ведомстве пояснили, что удаление слов «Европейский союз» — часть процесса по изменению дизайна британских паспортов.
The iconic blue and gold British passport is returning. Find out more about the design and roll-out here: https://t.co/703pW06Mhe pic.twitter.com/yqEaIKZXEj— Home Office (@ukhomeoffice) February 22, 2020