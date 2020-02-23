Си Цзиньпин назвал коронавирус крупнейшей проблемой здравоохранения с момента основания КНР

Председатель Китая Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 "кризисом и большим испытанием" для своей страны. На посвященном борьбе с вирусом заседании, проходящем в Пекине в воскресенье, 23 февраля, Си Цзинпинь заявил, что с тех пор, как Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году, страна впервые столкнулась с "угрозой здоровью такого большого масштаба", которая "распространяется с самой невероятной скоростью", передает Deutsche Welle.