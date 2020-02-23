Будьте осторожны: в сезон зимних отпусков в Финляндии активизировались интернет-мошенники

Сезон зимних отпусков – удачное время для сдачи коттеджей в аренду. Этим пользуются и интернет-мошенники.

Мошенничество, как правило, проходит по такой схеме. Как только на счет злоумышленника поступает предоплата за бронирование дачи, он перестает выходить на связь. В такой ситуации получить деньги обратно фактически невозможно, даже если личность преступника удается установить.

Хотя мошенничество является незначительным явлением, даже у директора Visit Levi есть личный опыт.

"Фото этого коттеджа и информация о нем были обнаружены на международном портале. Мы официально запросили убрать данные, чтобы он не продавался в двух местах. Иначе это бы плохо кончилось для клиента", - говорит и.о. исполнительного директора Visit Levi Юръётапио Кивисаари.

Аферисты активизируются в сезон зимних и летних отпусков. Все же на интернет-портале Tori.fi, которым пользуются более двух миллионов финнов, число попыток мошенничества удалось сократить.

"Мошенничества в дачной сфере явно становится меньше, чему я очень рад. Наши пользователи хорошо осведомлены и сразу замечают потенциальную опасность", - говорит исполнительный директор Tori.fi Юха Меронен.

В борьбе с мошенниками портал Tori прибегает к помощи искусственного интеллекта и изучает историю объявлений. Кроме того, наводки поступают от самих пользователей. Также портал сотрудничает с властями.

"Подчеркиваю, что всегда нужно быть бдительными и осторожными. Излишняя спешка или комментарии о том, что сейчас не могу послать дополнительные фотографии и т.д. Это признаки того, что происходит что-то подозрительное", - предупреждает Меронен.

Мошенничества также можно избежать, прибегнув к услугам известных посреднических фирм.