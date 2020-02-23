Трагическая авария: погибла сбитая грузовиком женщина

Трагическая авария произошла недалеко от автобусной остановки Рейу-теэ, где 69-летняя женщина, которая по проезжей части спешила на автобус, была сбита грузовиком. К сожалению, ее повреждения оказались настолько тяжелыми, что она погибла на месте происшествия.

Пярнуский патрульный полицейский Альвар Вилль сказал, что в темное время суток участникам движения следует быть особенно внимательными, как водителю, так и пешеходу, и, конечно, необходимо убедиться, что переходить дорогу - безопасно. "Хотя женщина носила отражатель, к сожалению, в данном случае он не помог. Водителю лучше всего виден отражатель, который висит на уровне колена пешехода, а, например, отражатель, прикрепленный сбоку к ручке сумки, водитель может вообще не заметить", - сказал Вилль.