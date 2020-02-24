Галерея ⟩ Торжественное поднятие флага на Тоомпеа собрало сотни людей

На церемонии поднятия флага на башне Длинный Герман с речью выступил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочлат студент 29-го выпуска школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо, Маарья Йоханна Мяги. Выступили мужские хоры Общества мужской песни Эстонии и оркестр полиции и пограничной охраны. В Губернаторском саду был выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации «Naiskodukaitse», молодежных организаций «Noored Kotkad», «Kodutütred», скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.