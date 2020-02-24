Пн, 24.02.2020
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Полиция просит помощи в поисках Валерия: его жизнь может быть в опасности

Пропавший Валерий.

ФОТО: Politsei

Полицейские ищут пропавшего 54-летнего Валерия, который этой ночью ушел из находящегося в Эльва дома.

Обеспокоенный родственник Валерия сообщил в ночь на 24 февраля, что Валерий ушел из дома в городе Эльва. Полицейские проверили различные места, где мужчина мог находиться, но не нашли его.

Из-за своего состояния здоровья Валерий может плохо ориентироваться на местности, без посторонней помощи его жизнь может быть в опасности.

Полиция просит всех, кто заметит Валерия, сообщить об этом по номеру 112.

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