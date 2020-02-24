Полиция просит помощи в поисках Валерия: его жизнь может быть в опасности

Обеспокоенный родственник Валерия сообщил в ночь на 24 февраля, что Валерий ушел из дома в городе Эльва. Полицейские проверили различные места, где мужчина мог находиться, но не нашли его.

Из-за своего состояния здоровья Валерий может плохо ориентироваться на местности, без посторонней помощи его жизнь может быть в опасности.